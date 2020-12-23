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В Харькове сегодня похоронят Геннадия Кернеса

Киев • УНН

 • 25120 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. В Харькове сегодня после церемонии прощания похоронят Харьковского городского голову Геннадия Кернеса. Об этом со ссылкой на информацию секретаря мэра города Игоря Терехова информирует УНН.

В Харькове сегодня похоронят Геннадия Кернеса

Церемония прощания с Геннадием Кернесом состоится с 9:00 до 13:00 в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Николая Лысенко. После этого Геннадия Кернеса похоронят со всеми почестями.

Мэр Харькова Геннадий Кернес умер 17 декабря во возрасте 61 года в Германии. Его тело доставили из Берлина в Харьков самолетом 21 декабря.

11 декабря стало известно, что у него не работают обе почки и чиновник проходит процедуру гемодиализа. Ранее Геннадий Кернес переболел COVID-19 и из-за осложнений с 16 сентября лечился в немецкой клинике “Шарите”.

Напомним, Геннадий Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским головой.

28 апреля 2014 года на Геннадия Кернеса было совершено покушение.

Кернес был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября 2020 года с результатом 60,34% голосов избирателей.

9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги. Этот мэрский срок был бы третьим для Кернеса.

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