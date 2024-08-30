У Харкові серед чотирьох жертв атаки рф 14-річна дівчинка - ОВА
Київ • УНН
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив про 4 загиблих через ворожу атаку в Харкові. Серед жертв - 14-річна дівчинка. Мер міста підтвердив інформацію про кількість загиблих.
У Харкові серед чотирьох загиблих через ворожу атаку - дівчинка 14 років, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
На цю хвилину четверо загиблих. Серед них - дівчинка 14 років
У Харкові через атаку рф 4 загиблих - мер30.08.24, 16:27 • 16877 переглядiв