У Харкові через атаку рф 4 загиблих - мер
Київ • УНН
У Харкові відомо вже про чотирьох загиблих та 28 поранених внаслідок атаки російських військ.
У Харкові відомо вже про чотирьох загиблих та 28 поранених внаслідок атаки російських військ, повідомив у п'ятницю мер міста Ігор Терехов, пише УНН.
На цей час відомо про чотирьох загиблих і 28 поранених
"Російський терор! Харків. Житловий будинок. Серед поранених - є діти. Ліквідація наслідків триває", - зазначив при цьому голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, оприлюднивши відео.
У Харкові вже 28 поранених внаслідок ворожих ударів - ОВА30.08.24, 16:17 • 17149 переглядiв