В Харькове среди четырех жертв атаки рф 14-летняя девочка - ОВА
Киев • УНН
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о 4 погибших из-за вражеской атаки в Харькове. Среди жертв - 14-летняя девочка. Мэр города подтвердил информацию о количестве погибших.
В Харькове среди четырех погибших из-за вражеской атаки - девочка 14 лет, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
На эту минуту четверо погибших. Среди них - девочка 14 лет
У Харкові через атаку рф 4 загиблих - мер30 августа 2024, 13:27 • 8882 просмотра