У Харкові пролунав вибух - ЗМІ
Київ • УНН
У Харкові було чутно вибух, ймовірно за межами міста. Влада попереджає про загрозу керованих авіаційних бомб та закликає населення перебувати в укриттях.
У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста, передає УНН із посиланням на Суспільне.
Раніше бригадний генерал юстиції Сергій Мельник повідомив про ворожий КАБ у напрямку міста Харків та приміських населених пунктів, а також закликав перебувати в укриттях.
Згодом у Повітряних силах попередили про повторні пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Харківщині.
Наразі міська та обласна влада інформацію про вибухи не коментувала.