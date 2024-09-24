У Харкові пролунав сильний вибух - мер
Київ • УНН
У ніч на 24 вересня у Харкові пролунав сильний вибух, про що повідомив міський голова Ігор Терехов.
В ніч з 23 на 24 вересня у Харкові пролунав потужний вибух. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
У Харкові пролунав сильний вибух. Будьте обережні,
Нагадаємо
23 вересня у Харкові стався черговий ворожий обстріл біля цвинтаря, що призвів до загоряння трави. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, інформації про постраждалих наразі немає.