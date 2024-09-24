В Харькове прогремел сильный взрыв - мэр

В ночь с 23 на 24 сентября в Харькове прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

В Харькове прогремел сильный взрыв. Будьте осторожны, - говорится в сообщении.

Напомним

23 сентября в Харькове произошел очередной вражеский обстрел возле кладбища, который привел к возгоранию травы. По словам председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, информации о пострадавших пока нет.