В Харькове прогремел сильный взрыв - мэр
Киев • УНН
В ночь на 24 сентября в Харькове прогремел сильный взрыв, о чем сообщил городской голова Игорь Терехов.
В ночь с 23 на 24 сентября в Харькове прогремел мощный взрыв. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
В Харькове прогремел сильный взрыв. Будьте осторожны,
Напомним
23 сентября в Харькове произошел очередной вражеский обстрел возле кладбища, который привел к возгоранию травы. По словам председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, информации о пострадавших пока нет.