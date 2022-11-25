Усім жителям Харкова повернули світло
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Харкові повністю відновили електропостачання. Водночас приблизно 100 тисяч споживачів області залишаються без світла, пише УНН із посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
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"Усі споживачі Харкова вже зі світлом. По області залишаються частково без електрики близько 100 тисяч споживачів", – ідеться у повідомленні.
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Наразі без електроенергії залишаються частина жителів Ізюмської, Куп‘янської, Борівської, Зміївської, Балаклійської і Шевченківської громад. Їх енергетики планують заживити протягом дня, зазначив Синєгубов.
Він додав, що процес відновлення триває. Наразі по області та Харкову введені графіки з можливим збільшенням часу відключень для стабілізації системи.
Нагадаємо
За даними Укренерго, наразі всі області України заживлені. Три атомні станції, розташовані на неокупованій території, працюють.