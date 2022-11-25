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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 36553 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Усім жителям Харкова повернули світло

Усім жителям Харкова повернули світло

Київ • УНН

 • 774311 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Харкові повністю відновили електропостачання. Водночас приблизно 100 тисяч споживачів області залишаються без світла, пише УНН із посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Цитата

"Усі споживачі Харкова вже зі світлом. По області залишаються частково без електрики близько 100 тисяч споживачів", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Наразі без електроенергії залишаються частина жителів Ізюмської, Куп‘янської, Борівської, Зміївської, Балаклійської і Шевченківської громад. Їх енергетики планують заживити протягом дня, зазначив Синєгубов.

Він додав, що процес відновлення триває. Наразі по області та Харкову введені графіки з можливим збільшенням часу відключень для стабілізації системи.

Нагадаємо

За даними Укренерго, наразі всі області України заживлені. Три атомні станції, розташовані на неокупованій території, працюють.

Українські Національні Новини

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