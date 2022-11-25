Всем жителям Харькова вернули свет

Цитата

"Все потребители Харькова уже со светом. По области остаются частично без электричества около 100 тысяч потребителей", – говорится в сообщении.

Детали

Сейчас без электроэнергии остаются часть жителей Изюмской, Купянской, Боровской, Змиевской, Балаклейской и Шевченковской громад. Их энергетики планируют заживить в течение дня, отметил Синегубов.

Он добавил, что процесс восстановления продолжается. По области и Харькову введены графики с возможным увеличением времени отключений для стабилизации системы.

Напомним

По данным Укрэнерго, все области Украины заживлены. Три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории, работают.