Всем жителям Харькова вернули свет
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Харькове полностью возобновили электроснабжение. В то же время, примерно 100 тысяч потребителей области остаются без света, пишет УНН со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
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"Все потребители Харькова уже со светом. По области остаются частично без электричества около 100 тысяч потребителей", – говорится в сообщении.
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Сейчас без электроэнергии остаются часть жителей Изюмской, Купянской, Боровской, Змиевской, Балаклейской и Шевченковской громад. Их энергетики планируют заживить в течение дня, отметил Синегубов.
Он добавил, что процесс восстановления продолжается. По области и Харькову введены графики с возможным увеличением времени отключений для стабилизации системы.
Напомним
По данным Укрэнерго, все области Украины заживлены. Три атомные станции, расположенные на неоккупированной территории, работают.