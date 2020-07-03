У Харкові посилили карантин

"По введенню нашою комісією жорсткіших заходів, які необхідно нам виконати. Перш за все, це стосується обмеження роботи кінотеатрів, проведення масових заходів, більш ніж 10 осіб. Крім того, ... заборонити роботу закладів громадського харчування, в яких відсутні літні тераси або площа залу становить менш як 50 кв. м. Окреме надання послуг з надання доставки і доставки замовлень на винос. Крім того, нам було рекомендовано обмежити роботу кафе, ресторанів до 22:00", - сказав Ігор Терехов.

Комісія ТЕБ та НС проголосувала за посилення заходів.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, в яких регіонах планують посилити карантин через COVID-19.