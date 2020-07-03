В Харькове ужесточили карантин
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. В Харькове ужесточили карантинные меры, в частности ограничили работу кинотеатров и заведений общественного питания и проведение массовых собраний. Об этом во время заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций сообщил первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
"По введению нашей комиссией более жестких мер, которые необходимо нам выполнить. Прежде всего, это касается ограничения работы кинотеатров, проведения массовых мероприятий, более чем 10 человек. Кроме того, ... запретить работу заведений общественного питания, в которых отсутствуют летние террасы или площадь зала составляет менее 50 кв. м. Отдельное предоставление услуг по оказанию доставки и доставки заказов на вынос. Кроме того, нам было рекомендовано ограничить работу кафе, ресторанов до 22:00", - сказал Игорь Терехов.
Комиссия ТЭБ и ЧС проголосовала за ужесточение мер.
Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, в каких регионах планируют усилить карантин из-за COVID-19.