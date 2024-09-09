У Харкові пошкоджено будинки через влучання КАБ: без жертв
Київ • УНН
У Київському районі Харкова керована авіаційна бомба пошкодила кілька приватних житлових будинків. Виникла пожежа в гаражі та рослинності, жертв серед населення немає, служби обстежують місце події.
У Харкові через влучання КАБ пошкоджено приватні будинки та виникла пожежа. Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
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У Київському районі Харкова внаслідок влучання керованої авіаційної бомби пошкоджено кілька приватних житлових будинків. Інцидент стався сьогодні, коли бомба впала на територію району, спричинивши загоряння гаража та рослинності поблизу місця влучання.
На даний момент відомо, що жертв серед населення не було. Профільні служби продовжують обстеження місця події.
Нагадаємо
Раніше міський голова міста Харків поінформував щодо кілька ударів авіабомбами типу КАБ по місту.
Харків зазнав нічних авіаударів бомбами КАБ: інформація уточнюється - Терехов09.09.24, 03:06 • 25378 переглядiв