В Харькове повреждены дома из-за попадания КАБ: без жертв
Киев • УНН
В Киевском районе Харькова управляемая авиационная бомба повредила несколько частных жилых домов. Возник пожар в гараже и растительности, жертв среди населения нет, службы обследуют место происшествия.
В Харькове из-за попадания КАБ повреждены частные дома и возник пожар. Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Детали
В Киевском районе Харькова в результате попадания управляемой авиационной бомбы повреждены несколько частных жилых домов. Инцидент произошел сегодня, когда бомба упала на территорию района, вызвав возгорание гаража и растительности вблизи места попадания.
На данный момент известно, что жертв среди населения не было. Профильные службы продолжают обследование места происшествия.
Напомним
Ранее городской голова города Харьков проинформировал о нескольких ударах авиабомбами типа КАБ по городу.
Харків зазнав нічних авіаударів бомбами КАБ: інформація уточнюється - Терехов9 сентября 2024, 00:06 • 9149 просмотров