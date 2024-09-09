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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове повреждены дома из-за попадания КАБ: без жертв

В Харькове повреждены дома из-за попадания КАБ: без жертв

Киев  •  УНН

9 сентября 2024, 01:47  •  1661 просмотра

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В Киевском районе Харькова управляемая авиационная бомба повредила несколько частных жилых домов. Возник пожар в гараже и растительности, жертв среди населения нет, службы обследуют место происшествия.

В Харькове из-за попадания КАБ повреждены частные дома и возник пожар. Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

В Киевском районе Харькова в результате попадания управляемой авиационной бомбы повреждены несколько частных жилых домов. Инцидент произошел сегодня, когда бомба упала на территорию района, вызвав возгорание гаража и растительности вблизи места попадания.

На данный момент известно, что жертв среди населения не было. Профильные службы продолжают обследование места происшествия.

Напомним

Ранее городской голова города Харьков проинформировал о нескольких ударах авиабомбами типа КАБ по городу.

Харків зазнав нічних авіаударів бомбами КАБ: інформація уточнюється - Терехов9 сентября 2024, 00:06 • 9149 просмотров

Юлия Котвицкая

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