В Харькове повреждены дома из-за попадания КАБ: без жертв

В Харькове из-за попадания КАБ повреждены частные дома и возник пожар. Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.

Детали

В Киевском районе Харькова в результате попадания управляемой авиационной бомбы повреждены несколько частных жилых домов. Инцидент произошел сегодня, когда бомба упала на территорию района, вызвав возгорание гаража и растительности вблизи места попадания.

На данный момент известно, что жертв среди населения не было. Профильные службы продолжают обследование места происшествия.

Напомним

Ранее городской голова города Харьков проинформировал о нескольких ударах авиабомбами типа КАБ по городу.

Харків зазнав нічних авіаударів бомбами КАБ: інформація уточнюється - Терехов