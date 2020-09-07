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У Харкові попередили незаконну передачу земельної ділянки вартістю понад 12 млн гривень

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 вересня. УНН. У Харкові попередили незаконну передачу в користування комерційній структурі земельної ділянки вартістю понад 12 млн грн. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

У Харкові попередили незаконну передачу земельної ділянки вартістю понад 12 млн гривень

“Офіс Генерального прокурора у Верховному Суді відстояв позицію щодо неправомірного надання в користування комерційній структурі земельної ділянки площею майже 1 га вартістю понад 12 млн грн у місті Харкові”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що прокурор довів, що набувач незаконно використав механізм оформлення у користування земельної ділянки у спрощеному порядку — без земельних торгів. Товариство за наявності права власності на три нежитлові приміщення загальною площею лише 546 кв м отримало в користування землю комунальної власності, яка у 15 разів перевищує площу нерухомості.

“При цьому комерційній структурі спірну земельну ділянку надано для цілей, не пов’язаних з обслуговуванням нерухомості, а для будівництва торгівельного центру з гіпермаркетом та підземним паркінгом”, — додається у повідомленні.

Так, Верховний Суд відхилив касаційні скарги відповідачів і залишив без змін рішення судів першої та апеляційної інстанцій про визнання незаконним і скасування рішення Харківської міської ради про передачу товариству земельної ділянки в оренду.

Нагадаємо, посадовець та підприємець постануть перед судом за підозрою у заволодінні ділянкою Міноборони.

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