Посадовець та підприємець постануть перед судом за підозрою у заволодінні ділянкою Міноборони

“За погодженням з прокуратурою Харківської області до суду скеровано обвинувальний акт стосовно заступника голови однієї з районних державних адміністрацій Харківської області та підприємця за фактом самовільного зайняття земельної ділянки групою осіб в зонах особливого режиму використання земель (ч. 2 ст. 197-1 КК України), а також колишнього керівника Печенізького відділення поліції Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області ще й за фактом перевищення службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 365 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Також прокуратурою Харківської області до суду направлено позовну заяву в інтересах держави в особі Міністерства оборони України на суму 1,3 млн грн про відшкодування шкоди, завданої діями фігурантів вказаного кримінального провадження.

Нагадаємо, заступнику голови однієї з районних державних адміністрацій Харківської області, підприємцю та екскерівнику відділення поліції повідомлено про підозру заволодінні земельною ділянкою Міністерства оборони України.