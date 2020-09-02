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Чиновник и предприниматель предстанут перед судом по подозрению в завладении участком Минобороны

Киев • УНН

 • 12204 просмотра

КИЕВ. 2 сентября. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении заместителя председателя одной из районных государственных администраций Харьковской области и предпринимателя, которых подозревают в завладении земельным участком Министерства обороны Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

Чиновник и предприниматель предстанут перед судом по подозрению в завладении участком Минобороны

“По согласованию с прокуратурой Харьковской области в суд направлено обвинительное заключение в отношении заместителя председателя одной из районных государственных администраций Харьковской области и предпринимателя по факту самовольного занятия земельного участка группой лиц в зонах особого режима использования земель (ч. 2 ст. 197-1 УК Украины), а также бывшего руководителя Печенежского отделения полиции Чугуевского ОП ГУ ЧП в Харьковской области еще и по факту превышения служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 365 УК Украина)”, — говорится в сообщении.

Также прокуратурой Харьковской области в суд направлено исковое заявление в интересах государства в лице Министерства обороны Украины на сумму 1,3 млн грн о возмещении вреда, причиненного действиями фигурантов указанного уголовного производства.

Напомним, заместителю председателя одной из районных государственных администраций Харьковской области, предпринимателю и экс-руководителю отделения полиции сообщено о подозрении завладении земельным участком Министерства обороны Украины.

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