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В Харькове предупредили незаконную передачу земельного участка стоимостью более 12 млн гривен

Киев • УНН

 • 11141 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Харькове предупредили незаконную передачу в пользование коммерческой структуре земельного участка стоимостью свыше 12 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

В Харькове предупредили незаконную передачу земельного участка стоимостью более 12 млн гривен

“Офис Генерального прокурора в Верховном суде отстоял позицию относительно неправомерного предоставления в пользование коммерческой структуре земельного участка площадью почти 1 га стоимостью более 12 млн грн в городе Харькове”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что прокурор доказал, что приобретатель незаконно использовал механизм оформления в пользование земельного участка в упрощенном порядке — без земельных торгов. Общество при наличии права собственности на три нежилые помещения общей площадью всего 546 кв м получило в пользование землю коммунальной собственности, что в 15 раз превышает площадь недвижимости.

“При этом коммерческой структуре спорный земельный участок предоставлен для целей, не связанных с обслуживанием недвижимости, а для строительства торгового центра с гипермаркетом и подземным паркингом”, — добавляется в сообщении.

Так, Верховный Суд отклонил кассационные жалобы ответчиков и оставил без изменений решение судов первой и апелляционной инстанций о признании незаконным и отмене решения Харьковского городского совета о передаче обществу земельного участка в аренду.

Напомним, чиновник и предприниматель предстанут перед судом по подозрению в завладении участком Минобороны.

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