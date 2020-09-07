В Харькове предупредили незаконную передачу земельного участка стоимостью более 12 млн гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 7 сентября. УНН. В Харькове предупредили незаконную передачу в пользование коммерческой структуре земельного участка стоимостью свыше 12 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.
“Офис Генерального прокурора в Верховном суде отстоял позицию относительно неправомерного предоставления в пользование коммерческой структуре земельного участка площадью почти 1 га стоимостью более 12 млн грн в городе Харькове”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что прокурор доказал, что приобретатель незаконно использовал механизм оформления в пользование земельного участка в упрощенном порядке — без земельных торгов. Общество при наличии права собственности на три нежилые помещения общей площадью всего 546 кв м получило в пользование землю коммунальной собственности, что в 15 раз превышает площадь недвижимости.
“При этом коммерческой структуре спорный земельный участок предоставлен для целей, не связанных с обслуживанием недвижимости, а для строительства торгового центра с гипермаркетом и подземным паркингом”, — добавляется в сообщении.
Так, Верховный Суд отклонил кассационные жалобы ответчиков и оставил без изменений решение судов первой и апелляционной инстанций о признании незаконным и отмене решения Харьковского городского совета о передаче обществу земельного участка в аренду.
Напомним, чиновник и предприниматель предстанут перед судом по подозрению в завладении участком Минобороны.