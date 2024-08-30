У Харкові один з ударів рф прийшовся по середмістю, по цивільній інфраструктурі - мер
Київ • УНН
У Харкові ворог атакував центральну частину міста, пошкодивши цивільну інфраструктуру. Інформація про руйнування та постраждалих уточнюється, населення закликають бути обережними через загрозу подальших атак.
У Харкові один з ударів російських військ прийшовся по середмістю, по цивільній інфраструктурі, повідомив мер міста Ігор Терехов, пише УНН.
Один з ударів прийшовся по центральній частині міста, по цивільній інфраструктурі. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється. Будьте обережні - ворог продовжує запуски своїх КАБів
Харків під ударом ворожих КАБів: у місті пролунали вибухи30.08.24, 15:22 • 21465 переглядiв