В Харькове один из ударов рф пришелся по центру города, по гражданской инфраструктуре - мэр
Киев • УНН
В Харькове враг атаковал центральную часть города, повредив гражданскую инфраструктуру. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется, население призывают быть осторожными из-за угрозы дальнейших атак.
В Харькове один из ударов российских войск пришелся по центру города, по гражданской инфраструктуре, сообщил мэр города Игорь Терехов, пишет УНН.
Один из ударов пришелся по центральной части города, по гражданской инфраструктуре. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется. Будьте осторожны - враг продолжает запуски своих КАБов
Харків під ударом ворожих КАБів: у місті пролунали вибухи30 августа 2024, 12:22 • 13642 просмотра