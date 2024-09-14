У Харкові обстріляно гаражний кооператив
Київ • УНН
Внаслідок ворожого обстрілу в Харкові постраждав гаражний кооператив. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
У Харкові від ворожого обстрілу постраждав гаражний кооператив. Про це повідомляє міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.
Нагадаємо
У ніч на суботу в результаті чергового обстрілу російськими військами постраждав один із гаражних кооперативів у Холодногірському районі Харкова. За попередніми даними, поранених немає.
Ворожий удар по Харкову: КАБ влучив у Холодногірський район14.09.24, 05:19 • 96087 переглядiв