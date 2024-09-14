В Харькове обстрелян гаражный кооператив
Киев • УНН
В результате вражеского обстрела в Харькове пострадал гаражный кооператив. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.
В Харькове от вражеского обстрела пострадал гаражный кооператив. Об этом сообщает городской голова Харькова Игорь Терехов, передает УНН.
Напомним
В ночь на субботу в результате очередного обстрела российскими войсками пострадал один из гаражных кооперативов в Холодногорском районе Харькова. По предварительным данным, раненых нет.
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