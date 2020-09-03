У Харкові на авторинку "Барабашово" стався вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У Харкові на території авторинку "Барабашово" по проспекту Ювілейному стався вибух, поліція встановлює обставини пошкодження техніки. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
"Інформація про вибух на території авторинку по проспекту Ювілейному надійшла до поліції 3 вересня близько 4:40", - йдеться у повідомленні.
На місці працює слідчо-оперативна група поліції.
"На даний час встановлено, що внаслідок вибуху пошкоджений трактор для вивезення сміття. Внаслідок події постраждалих немає", - додали у поліції.
Інформація зареєстрована у Єдиному обліку Московського відділу поліції. Вирішується питання щодо кваліфікації події за Кримінальним кодексом України. Усі обставини встановлюються.
Нагадаємо, у Дніпрі вибухнула автівка, загинув 71-річний чоловік.