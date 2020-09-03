В Харькове на авторынке "Барабашово" произошел взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Харькове на территории авторынка "Барабашово" по проспекту Юбилейному произошел взрыв, полиция устанавливает обстоятельства повреждения техники. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Харьковской области.
"Информация о взрыве на территории авторынка по проспекту Юбилейному поступила в полицию 3 сентября около 4:40", - говорится в сообщении.
На месте работает следственно-оперативная группа полиции.
"В настоящее время установлено, что в результате взрыва поврежден трактор для вывоза мусора. В результате происшествия пострадавших нет", - добавили в полиции.
Информация зарегистрирована в Едином учете Московского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.
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