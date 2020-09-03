В Харькове на авторынке "Барабашово" произошел взрыв

"Информация о взрыве на территории авторынка по проспекту Юбилейному поступила в полицию 3 сентября около 4:40", - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа полиции.

"В настоящее время установлено, что в результате взрыва поврежден трактор для вывоза мусора. В результате происшествия пострадавших нет", - добавили в полиции.

Информация зарегистрирована в Едином учете Московского отдела полиции. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины. Все обстоятельства устанавливаются.

Напомним, в Днепре взорвалась машина, погиб 71-летний мужчина.