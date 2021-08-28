У Харкові машина збила жінку на коні: тварина загинула

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. У Харкові, водій автомобіля "Volkswagen Passat" здійснив наїзд на жінку, яка їхала на коні. В результаті аварії кінь помер на місці події. Про це УНН повідомили в Нацполіції Харківської області.

Цитата

"Подія сталася 28 серпня близько 2:40 на Клочківському узвозі. 24-річну постраждалу доставили до медичного закладу, де після надання медичної допомоги відпустили додому. Кінь помер на місці події", - йдеться в повідомленні.

Деталі

На даний час встановлюються всі обставини події.

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