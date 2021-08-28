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В Харькове машина сбила женщину на лошади: животное погибло

В Харькове машина сбила женщину на лошади: животное погибло

Киев • УНН

 • 32219 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. В Харькове, водитель автомобиля "Volkswagen Passat" совершил наезд на женщину, которая ехала на лошади. В результате аварии конь умер на месте происшествия. Об этом УНН сообщили в Нацполиции Харьковской области.

Цитата

"Событие произошла 28 августа около 2:40 на Клочковском спуске. 24-летнюю пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где после оказания медицинской помощи отпустили домой. Конь скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Детали

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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