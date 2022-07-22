У Харкові лунають вибухи
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. У Харкові лунають потужні вибухи. У місті оголошена повітряна тривога, передає УНН з посиланням на соцмережі та Карту повітряних тривог.
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"У Харкові повідомляють про вибухи. Місто обстрілюють із РСЗВ, швидше за все. Інформацію перевіряємо", - йдеться в повідомленні у Telegram Карти повітряних тривог.
Користувачі соцмереж також пишуть про вибухи у місті.
Нагадаємо
Російські окупанти 21 липня обстріляли ринок у Харкові касетними боєприпасами.