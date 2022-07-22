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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 29777 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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У Харкові лунають вибухи

У Харкові лунають вибухи

Київ • УНН

 • 412291 перегляди

КИЇВ. 22 липня. УНН. У Харкові лунають потужні вибухи. У місті оголошена повітряна тривога, передає УНН з посиланням на соцмережі та Карту повітряних тривог.

Цитата

"У Харкові повідомляють про вибухи. Місто обстрілюють із РСЗВ, швидше за все. Інформацію перевіряємо", - йдеться в повідомленні у Telegram Карти повітряних тривог.

Користувачі соцмереж також пишуть про вибухи у місті. 

Нагадаємо 

Російські окупанти 21 липня обстріляли ринок у Харкові касетними боєприпасами.

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