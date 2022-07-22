У Харкові лунають вибухи

Цитата

"У Харкові повідомляють про вибухи. Місто обстрілюють із РСЗВ, швидше за все. Інформацію перевіряємо", - йдеться в повідомленні у Telegram Карти повітряних тривог.

Користувачі соцмереж також пишуть про вибухи у місті.

Нагадаємо

Російські окупанти 21 липня обстріляли ринок у Харкові касетними боєприпасами.