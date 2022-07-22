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09:00 • 17071 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харькове раздаются взрывы

В Харькове раздаются взрывы

Киев • УНН

 • 412289 просмотра

КИЕВ. 22 июля. УНН. В Харькове раздаются мощные взрывы. В городе объявлена воздушная тревога, передает УНН со ссылкой на соцсети и Карту воздушных тревог.

Цитата

"В Харькове сообщают о взрывах. Город обстреливают из РСЗО, скорее всего. Информацию проверяем", - говорится в сообщении в Telegram Карты воздушных тревог.

Пользователи соцсетей также пишут о взрывах в городе. 

Напомним 

Российские оккупанты 21 июля обстреляли рынок в Харькове кассетными боеприпасами.

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