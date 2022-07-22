В Харькове раздаются взрывы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В Харькове раздаются мощные взрывы. В городе объявлена воздушная тревога, передает УНН со ссылкой на соцсети и Карту воздушных тревог.
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"В Харькове сообщают о взрывах. Город обстреливают из РСЗО, скорее всего. Информацию проверяем", - говорится в сообщении в Telegram Карты воздушных тревог.
Пользователи соцсетей также пишут о взрывах в городе.
Напомним
Российские оккупанты 21 июля обстреляли рынок в Харькове кассетными боеприпасами.