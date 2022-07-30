У Харкові ліквідували пожежу навчального закладу, - ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Від нічних обстрілів Харкова здійнялася пожежа навчального закладу. Рятувальники повідомили про повну ліквідацію усіх пожеж у місті, передає УНН з посиланням на ДСНС України.
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Вночі ворог завдав ракетного удару по Харкову. Була частково зруйнована триповерхова будівля навчального закладу. Також у будівлі виникла пожежа, для ліквідації якої задіяно 18 одиниць техніки та понад 100 чоловік особового складу ДСНС.
Піротехніки ДСНС ліквідували 10 ворожих боєприпасів, що не розірвалися.
До того ж за добу рятувальники здійснили 30 оперативних виїздів, з яких: на ліквідацію пожеж — 15, у разом з тим пожеж спричинених військовими діями — 7.
Нагадаємо
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про нічний обстріл міста. Вороги обстріляли місто двічі.