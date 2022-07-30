В Харькове ликвидировали пожар учебного заведения, - ГСЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 30 июля. УНН. От ночных обстрелов Харькова поднялся пожар учебного заведения. Спасатели сообщили о полной ликвидации всех пожаров в городе, передает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
Ночью враг нанес ракетный удар по Харькову. Было частично разрушено трехэтажное здание учебного заведения. Также в здании возник пожар, для ликвидации которого задействовано 18 единиц техники и более 100 человек личного состава ГСЧС.
Пиротехники ГСЧС ликвидировали 10 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.
К тому же за сутки спасатели совершили 30 оперативных выездов, из которых: на ликвидацию пожаров — 15, в то же время пожаров вызванных военными действиями — 7.
Напомним
Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о ночном обстреле города. Враги обстреляли город дважды.