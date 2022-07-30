В Харькове ликвидировали пожар учебного заведения, - ГСЧС

Детали

Ночью враг нанес ракетный удар по Харькову. Было частично разрушено трехэтажное здание учебного заведения. Также в здании возник пожар, для ликвидации которого задействовано 18 единиц техники и более 100 человек личного состава ГСЧС.

Пиротехники ГСЧС ликвидировали 10 неразорвавшихся вражеских боеприпасов.

К тому же за сутки спасатели совершили 30 оперативных выездов, из которых: на ликвидацию пожаров — 15, в то же время пожаров вызванных военными действиями — 7.

Напомним

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о ночном обстреле города. Враги обстреляли город дважды.