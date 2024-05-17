У Харкові кількість постраждалих у результаті ворожих атак зросла до 25 - мер

У результаті ворожих атак кількість поранених у Харкові зросла до 25. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

25-ро поранених. Загиблих двоє. І ще двоє врятованих - повідомив Терехов.

Нагадаємо

Раніше Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, російські війська двічі вдарили з КАБами, зокрема, по Холодногірському району Харкова.