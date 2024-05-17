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У Харкові кількість постраждалих у результаті ворожих атак зросла до 25 - мер

У Харкові кількість постраждалих у результаті ворожих атак зросла до 25 - мер

Київ • УНН

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25 людей отримали поранення і 2 загинули в результаті ворожого ракетного обстрілу Холодногірського району Харкова, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

У результаті ворожих атак кількість поранених у Харкові зросла до 25. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, передає УНН.

25-ро поранених. Загиблих двоє. І ще двоє врятованих 

- повідомив Терехов.

Нагадаємо

Раніше Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що за попередніми даними, російські війська двічі вдарили з КАБами, зокрема, по Холодногірському району Харкова.

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