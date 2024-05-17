В Харькове количество пострадавших в результате вражеских атак возросло до 25 - мэр

"Не курьеры или игорка": Федоров о броне для FAVBET Tech и Glovo

Вице-премьер-министр Михаил Федоров защитил бронирование работников технологических компаний, таких как FAVBET Tech и Glovo, заявив, что они не курьеры или "игроки", а специалисты высокого уровня, которые имеют решающее значение для экономики, поскольку ИТ-сектор сделал почти 5% вклада в ВВП Украины и уплатил более 20 миллиардов гривен налогов в прошлом году.