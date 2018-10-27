У Харкові горів студентський гуртожиток, шість осіб постраждали

За інформацією прес-служби, сьогодні о 04:15 на номер “101” надійшло повідомлення про пожежу, що виникла у дев’ятиповерховому гуртожитку Харківського національного університету радіоелектроніки. На місце пожежі відразу виїхали підрозділи ДСНС в складі 4 відділень на автоцистернах та 2 відділення на автодрабинах.

“По прибуттю до місця пожежі було встановлено, що у кімнаті на 5-му поверсі дев’ятиповерхового гуртожитку горять домашні речі та холодильник. Площа пожежі склала близько 10 кв.м. Через сильне задимлення необхідна була термінова евакуація студентів з верхніх поверхів гуртожитку. Всього особовим складом підрозділів ДСНС було врятовано 5 чоловік, а також евакуйовано 35 осіб. Внаслідок пожежі постраждало шість осіб: троє студентів з кімнати де виникла пожежа та ще троє хлопців з інших кімнат. Вони намагалися самотужки загасити пожежу, ще до прибуття рятувальних підрозділів. З діагнозом незначне отруєння чадним газом їх було доставлено до відділення токсикології 2-ї міської лікарні для обстеження”, — розповіли у ДСНС Харківщини.

Як поінформували у прес-службі, о 04:30 пожежу було локалізовано, а о 05:07 повністю ліквідовано. Причина виникнення пожежі та збитки наразі встановлюються.

Нагадаємо, внаслідок масштабної пожежі на СТО у Києві згоріло три автомобілі і ще чотири були пошкоджені.