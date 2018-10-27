В Харькове горело студенческое общежитие, шесть человек пострадали

По информации пресс-службы, сегодня в 04:15 на номер “101” поступило сообщение о пожаре, возникшем в девятиэтажном общежитии Харьковского национального университета радиоэлектроники. На место пожара сразу выехали подразделения ГСЧС в составе 4 отделений на автоцистернах и 2 отделения на автолестницах.

“По прибытию к месту пожара было установлено, что в комнате на 5-м этаже девятиэтажного общежития горят домашние вещи и холодильник. Площадь пожара составила около 10 кв.м. Из-за сильного задымления понадобилась срочная эвакуация студентов из верхних этажей общежития. Всего личным составом подразделений ГСЧС были спасены 5 человек, а также эвакуированы 35 человек. В результате пожара пострадали шесть человек: трое студентов из комнаты где возник пожар и еще трое ребят из других комнат. Они пытались самостоятельно потушить пожар, еще до прибытия спасательных подразделений. С диагнозом незначительное отравление угарным газом были доставлены в отделение токсикологии 2-й городской больницы для обследования”, - рассказали в ГСЧС Харьковской области.

Как сообщили в пресс-службе, в 04:30 пожар был локализован, а в 5:07 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Напомним, в результате масштабного пожара на СТО в Киеве сгорело три автомобиля и еще четыре были повреждены.