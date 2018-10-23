У Харкові чоловіка півгодини вмовляли злізти з парапету будинку

За його словами, приблизно о 14:46 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу у квартирі на третьому поверсі житлового будинку на Площі Конституції у Харкові, у якому проживає чоловік та його матір.

“Там була пожежа на балконі, яку рятувальники загасили приблизно о 15:16. Чоловік, який був у цій квартирі, вийшов на парапет на третьому поверсі, нічого не робив та не казав. У цей час у квартирі було дуже багато диму, а потім пожежники йому запропонували покинути небезпечне місце, на що чоловік своєї згоди не давав. Вже пізніше, десь о 16:00, наш психолог вмовив чоловіка покинути небезпечне місце — він самостійно повернувся у помешкання”, — розповів І.Лупандін.

Він додав, що після цього психолог продовжив спілкування з чоловіком. Постраждалих та загиблих внаслідок події не було. Причину пожежі встановлять спеціалісти.

Нагадаємо, у Київській області у приватній лазні виникла пожежа, через яку постраждав її господар. Його було госпіталізовано до центральної районної лікарні у м. Бородянка.