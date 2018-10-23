В Харькове мужчину полчаса уговаривали слезть с парапета дома

По его словам, примерно в 14:46 к спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире на третьем этаже жилого дома на площади Конституции в Харькове, в котором проживает мужчина и его мать.

"Там был пожар на балконе, которую спасатели потушили примерно в 15:16. Мужчина, который был в этой квартире, вышел на парапет на третьем этаже, ничего не делал и не говорил. В это время в квартире было очень много дыма, а потом пожарные ему предложили покинуть опасное место, на что мужчина своего согласия не давал. Уже позже, где-то в 16:00, наш психолог уговорил мужчину покинуть опасное место - он самостоятельно вернулся в помещение", - рассказал И.Лупандин.

Он добавил, что после этого психолог продолжил общение с мужчиной. Пострадавших и погибших в результате происшествия не было. Причину пожара установят специалисты.

Напомним, в Киевской области в частной бане возник пожар, из-за которой пострадал ее хозяин. Он был госпитализирован в центральную районную больницу в пгт. Бородянка.