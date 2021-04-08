У Харкові через загрозу вибуху евакуювали торгові центри та поштові відділення

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Повідомлення про закладення вибухівки в чотирьох торговельних центрах та п’яти поштових відділеннях у Харкові надійшло до поліції 8 квітня на електронну пошту. Про це повідомляє пресслужба ГУ НП України в Харківській області, пише УНН.

Деталі

Фахівці обстежили майже 54 тис. кв. м приміщень, понад 16 тис. кв. м прилеглої території, евакуювали 695 громадян. Жодних вибухових пристроїв або речовин не виявлено.

На місцях працювали слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, фахівці вибухотехнічного управління поліції.

Інформація внесена до Єдиного обліку заяв і повідомлень територіальних підрозділів поліції. Встановлюються особи, які зробили неправдиве повідомлення про замінування.

Додамо

Минулого місяця, через повідомлення про мінування Господарського суду на площі Свободи у Харкові, фахівці обстежили 1500 кв. метрів приміщень та 500 кв. метрів прилеглої території, евакуювали 112 громадян. Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин в ході огляду поліцейські не виявили.

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