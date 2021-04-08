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В Харькове из-за угрозы взрыва эвакуировали торговые центры и почтовые отделения

В Харькове из-за угрозы взрыва эвакуировали торговые центры и почтовые отделения

Киев  •  УНН

 • 16173 просмотра

КИЕВ. 8 апреля. УНН. Сообщение о закладке взрывчатки в четырех торговых центрах и пяти почтовых отделениях в Харькове поступило в полицию 8 апреля на электронную почту. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Харьковской области, пишет УНН.

Детали

Специалисты обследовали почти 54 тыс. кв. м помещений, более 16 тыс. кв. м прилегающей территории, эвакуировали 695 граждан. Никаких взрывных устройств или веществ не обнаружено.

На местах работали следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, специалисты взрывотехнического управления полиции.

Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений территориальных подразделений полиции. Устанавливаются лица, сделавшие ложное сообщение о заминировании.

Добавим

В прошлом месяце, из-за сообщения о минировании Хозяйственного суда на площади Свободы в Харькове, специалисты обследовали 1500 кв. метров помещений и 500 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 112 граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ в ходе осмотра полицейские не обнаружили.

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