В Харькове из-за угрозы взрыва эвакуировали торговые центры и почтовые отделения
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Сообщение о закладке взрывчатки в четырех торговых центрах и пяти почтовых отделениях в Харькове поступило в полицию 8 апреля на электронную почту. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Украины в Харьковской области, пишет УНН.
Детали
Специалисты обследовали почти 54 тыс. кв. м помещений, более 16 тыс. кв. м прилегающей территории, эвакуировали 695 граждан. Никаких взрывных устройств или веществ не обнаружено.
На местах работали следственно-оперативные группы территориальных подразделений полиции, специалисты взрывотехнического управления полиции.
Информация внесена в Единый учет заявлений и сообщений территориальных подразделений полиции. Устанавливаются лица, сделавшие ложное сообщение о заминировании.
Добавим
В прошлом месяце, из-за сообщения о минировании Хозяйственного суда на площади Свободы в Харькове, специалисты обследовали 1500 кв. метров помещений и 500 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 112 граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ в ходе осмотра полицейские не обнаружили.