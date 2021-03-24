У Харкові "мінували" суд: евакуювали понад 100 людей, вибухівку не знайшли

КИЇВ. 24 березня. УНН. Через повідомлення про мінування Господарського суду на площі Свободи у Харкові, фахівці обстежили 1500 кв. метрів приміщень та 500 кв. метрів прилеглої території, евакуювали 112 громадян. Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин в ході огляду поліцейські не виявили. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Харківської поліції.