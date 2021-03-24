У Харкові "мінували" суд: евакуювали понад 100 людей, вибухівку не знайшли
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Через повідомлення про мінування Господарського суду на площі Свободи у Харкові, фахівці обстежили 1500 кв. метрів приміщень та 500 кв. метрів прилеглої території, евакуювали 112 громадян. Жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин в ході огляду поліцейські не виявили. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Харківської поліції.
Деталі
Анонімне повідомлення про вибухівку на площі Свободи надійшло 24 березня о 14:57.
За адресою виїжджали слідчо-оперативна група Харківського районного управління поліції №3 та фахівці вибухотехнічного управління ГУНП в Харківській області. Жодних вибухонебезпечних предметів поліцейські під час обстеження території не виявили.
Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень ХРУП №3.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Нова хвиля "мінувань" у Харкові: евакуювали близько 200 людей