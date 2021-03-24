В Харькове "минировали" суд: эвакуировали более 100 человек, взрывчатку не нашли

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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 45603 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 63800 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 108041 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 143754 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 195086 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 193196 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 279239 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 326995 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157845 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 143142 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В Харькове "минировали" суд: эвакуировали более 100 человек, взрывчатку не нашли

В Харькове "минировали" суд: эвакуировали более 100 человек, взрывчатку не нашли

Киев  •  УНН

 • 12348 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Из-за сообщения о минировании Хозяйственного суда на площади Свободы в Харькове, специалисты обследовали 1500 кв. метров помещений и 500 кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 112 граждан. Никаких взрывных устройств или опасных веществ в ходе осмотра полицейские не обнаружили. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Харьковской полиции.

Детали

Анонимное сообщение о взрывчатке на площади Свободы поступило 24 марта в 14:57.

По адресу выезжали следственно-оперативная группа Харьковского районного управления полиции №3 и специалисты взрывотехнического управления ГУНП в Харьковской области. Никаких взрывоопасных предметов полицейские при обследовании территории не обнаружили.

Информация зарегистрирована в Едином учета заявлений и сообщений хруп №3.

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