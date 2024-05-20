У Харкові було чути вибух
Київ • УНН
У Харкові, Україна, стався вибух, хоча повітряна тривога не оголошувалася, а причина вибуху не була повідомлена одразу.
У Харкові пролунав вибух. При цьому повітряна тривога не оголошувалась. Про це повідомляє УНН Україна з посиланням на Суспільне.
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"Вибух у Харкові, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у дописі видання.
Повітряні Сили ЗСУ також не повідомляли про загрозу для Харкова.
В Одесі пролунав вибух, ймовірно – балістика19.05.24, 19:12 • 70854 перегляди