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У Харкові було чути вибух

У Харкові було чути вибух

Київ • УНН

 • 29531 перегляди

У Харкові, Україна, стався вибух, хоча повітряна тривога не оголошувалася, а причина вибуху не була повідомлена одразу.

У Харкові пролунав вибух. При цьому повітряна тривога не оголошувалась. Про це повідомляє УНН Україна з посиланням на Суспільне.

Деталі

"Вибух у Харкові, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у дописі видання.

Повітряні Сили ЗСУ також не повідомляли про загрозу для Харкова.

В Одесі пролунав вибух, ймовірно – балістика19.05.24, 19:12 • 70854 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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