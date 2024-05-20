У Харкові було чути вибух

У Харкові пролунав вибух. При цьому повітряна тривога не оголошувалась. Про це повідомляє УНН Україна з посиланням на Суспільне.

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"Вибух у Харкові, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у дописі видання.

Повітряні Сили ЗСУ також не повідомляли про загрозу для Харкова.

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