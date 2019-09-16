У Харківській області затримали вітчима, який зґвалтував 13-річну дівчинку
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Куп’янському районі Харківської області поліція затримала насильника неповнолітньої, який виявився її вітчимом, пише УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Харківській області.
Зловмисником виявився вітчим дівчини.
15 вересня близько 11:55 до чергової частини Куп’янського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що співмешканець заявниці зґвалтував її 13-річну доньку.
“На місце події виїхала слідчо-оперативна група. В ході виїзду було встановлено, що 31-річний вітчим підстеріг дівчину біля будинку та затягнув у кущі. Зловмисник заклеїв потерпілій рот скотчем та познущався з неї. В ході проведення огляду місця події правоохоронці вилучили фрагменти скотчу, біологічні матеріали, білизну потерпілої та речі підозрюваного”, — вказано у повідомленні.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.
Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Як писав УНН, підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної дівчини взяли під варту.