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У Харківській області затримали вітчима, який зґвалтував 13-річну дівчинку

У Харківській області затримали вітчима, який зґвалтував 13-річну дівчинку

Київ • УНН

 • 9154 перегляди

КИЇВ. 16 вересня. УНН. У Куп’янському районі Харківської області поліція затримала насильника неповнолітньої, який виявився її вітчимом, пише УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Харківській області.

Зловмисником виявився вітчим дівчини.

15 вересня близько 11:55 до чергової частини Куп’янського відділу поліції надійшло повідомлення від місцевої мешканки про те, що співмешканець заявниці зґвалтував її 13-річну доньку.

“На місце події виїхала слідчо-оперативна група. В ході виїзду було встановлено, що 31-річний вітчим підстеріг дівчину біля будинку та затягнув у кущі. Зловмисник заклеїв потерпілій рот скотчем та познущався з неї. В ході проведення огляду місця події правоохоронці вилучили фрагменти скотчу, біологічні матеріали, білизну потерпілої та речі підозрюваного”, — вказано у повідомленні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятору тимчасового тримання. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як писав УНН, підозрюваного у зґвалтуванні 12-річної дівчини взяли під варту.

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