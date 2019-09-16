В Харьковской области задержали отчима, который изнасиловал 13-летнюю девочку
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. В Купянском районе Харьковской области полиция задержала насильника несовершеннолетней, который оказался ее отчимом, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.
Злоумышленником оказался отчим девушки.
15 сентября около 11:55 в дежурную часть Купянского отдела полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что сожитель заявительницы изнасиловал ее 13-летнюю дочь.
“На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе выезда было установлено, что 31-летний отчим подстерег девушку возле дома и затащил в кусты. Злоумышленник заклеил потерпевшей рот скотчем и поиздевался над ней. В ходе проведения осмотра места происшествия правоохранители изъяли фрагменты скотча, биологические материалы, белье потерпевшей и вещи подозреваемого”, — указано в сообщении.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Как писал УНН, подозреваемого в изнасиловании 12-летней девушки взяли под стражу.