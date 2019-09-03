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У Харківській області виявлено тіло чоловіка, який перебував у розшуку

У Харківській області виявлено тіло чоловіка, який перебував у розшуку

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. В Красноградському районі Харківської області виявлено тіло чоловіка, який перебував у розшуку, пише УНН з посиланням на пресслужбу Національної поліції в регіоні.

2 вересня до районної поліції надійшло повідомлення від місцевого жителя про те, що під час прогулянки зі своєю собакою в парковій зоні він знайшов тіло людини.

“На місце події одразу прибули правоохоронці. Під час огляду було виявлено тіло чоловіка, зовнішньо без видимих ознак насильницької смерті. У кишені його одягу знаходився паспорт громадянина України. Померлим виявився 27-річний мешканець Запорізької області. Поліцейські встановили, що чоловік з 26 серпня розшукується Гуляйпільським відділенням поліції в Запорізькій області як безвісті зниклий”, — вказали у поліції.

Тіло направлено на судово-медичну експертизу.

Слідчим Красноградського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою “природна смерть”.

Як повідомляв УНН, на Львівщині знайшли зашите в мішок тіло жінки і мертвого чоловіка.

Українські Національні Новини

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