В Харьковской области обнаружено тело мужчины, который находился в розыске

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 20022 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 115202 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 125972 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 117337 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 122697 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 126781 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151839 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150868 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140755 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 197826 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

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Актуальное
В Харьковской области обнаружено тело мужчины, который находился в розыске

В Харьковской области обнаружено тело мужчины, который находился в розыске

Киев  •  УНН

 • 11575 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Красноградском районе Харьковской области обнаружено тело мужчины, который находился в розыске, пишет УНН со ссылкой на пресс-службе Национальной полиции в регионе.

2 сентября до районной полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что во время прогулки со своей собакой в парковой зоне он нашел тело человека.

“На место происшествия сразу прибыли правоохранители. При осмотре было обнаружено тело мужчины, внешне без видимых признаков насильственной смерти. В кармане его одежды находился паспорт гражданина Украины. Умершим оказался 27-летний житель Запорожской области. Полицейские установили, что мужчина с 26 августа разыскивается Гуляйпольским отделением полиции в Запорожской области как вести пропавший”, — указали в полиции.

Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Следственным Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой “естественная смерть”.

Как сообщал УНН, на Львовщине нашли зашито в мешок тело женщины и мертвого мужчину.

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