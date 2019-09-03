В Харьковской области обнаружено тело мужчины, который находился в розыске
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. В Красноградском районе Харьковской области обнаружено тело мужчины, который находился в розыске, пишет УНН со ссылкой на пресс-службе Национальной полиции в регионе.
2 сентября до районной полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что во время прогулки со своей собакой в парковой зоне он нашел тело человека.
“На место происшествия сразу прибыли правоохранители. При осмотре было обнаружено тело мужчины, внешне без видимых признаков насильственной смерти. В кармане его одежды находился паспорт гражданина Украины. Умершим оказался 27-летний житель Запорожской области. Полицейские установили, что мужчина с 26 августа разыскивается Гуляйпольским отделением полиции в Запорожской области как вести пропавший”, — указали в полиции.
Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Следственным Красноградского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой “естественная смерть”.
Как сообщал УНН, на Львовщине нашли зашито в мешок тело женщины и мертвого мужчину.