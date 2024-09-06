У Харківській області сили ППО працюють по розвідувальному безпілотнику
Київ • УНН
У Харківській області оголошено повітряну тривогу. Сили ППО працюють по розвідувальному безпілотнику противника.
Сили ППО у Харківській області працюють по розвідувальному безпілотнику, передає УНН із посиланням на Повітряні сили.
"Тривога у Харківській області пов'язана з роботою ППО по розвідувальному БпЛА!" - йдеться у повідомленні.
Харківщина: росіяни за добу обстріляли чотири райони, близько опівдня вдарили по Козачій Лопані04.09.24, 12:59 • 22065 переглядiв