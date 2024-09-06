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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Харьковской области силы ПВО работают по разведывательному беспилотнику

В Харьковской области силы ПВО работают по разведывательному беспилотнику

Киев  •  УНН

6 сентября 2024, 14:42  •  6687 просмотра

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В Харьковской области объявлена воздушная тревога. Силы ПВО работают по разведывательному беспилотнику противника.

Силы ПВО в Харьковской области работают по разведывательному беспилотнику, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы.

«Тревога в Харьковской области связана с работой ПВО по разведывательному БпЛА!» - говорится в сообщении.

Харківщина: росіяни за добу обстріляли чотири райони, близько опівдня вдарили по Козачій Лопані4 сентября 2024, 09:59 • 21531 просмотр

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