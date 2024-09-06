В Харьковской области силы ПВО работают по разведывательному беспилотнику
Киев • УНН
В Харьковской области объявлена воздушная тревога. Силы ПВО работают по разведывательному беспилотнику противника.
Силы ПВО в Харьковской области работают по разведывательному беспилотнику, передает УНН со ссылкой на Воздушные силы.
«Тревога в Харьковской области связана с работой ПВО по разведывательному БпЛА!» - говорится в сообщении.
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