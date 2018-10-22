У Керчі стався новий вибух: постраждали люди
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. У Керчі, в окупованому Криму, сьогодні пролунав новий вибух - в місцевої релігійної організації стався вибух газоповітряної суміші. Про це повідомляє УНН з посиланням на Міністерство надзвичайних ситуацій РФ в окупованому Криму.
"Сьогодні о 12.30 в службу порятунку надійшло повідомлення про те, що в м. Керч по вулиці Войкова 1-А на першому поверсі двоповерхової будівлі, де розташовувалася місцева релігійна організація "Добра звістка" стався вибух газоповітряної суміші з подальшим горінням без руйнувань несучих конструкцій будівлі", - повідомили в російському відомстві.
При цьому в МНС уточнили, в результаті події постраждала 1 людина, 13 людей були евакуйовані з будівлі.
Кримські рятувальники оперативно ліквідували відкрите горіння в 12.46 годину на площі 6 м.кв. Крім того, під час пожежі було врятовано жінка, яка була доставлена в Керченську міську лікарню №1.
При цьому ТАСС з посиланням на слідче управління СК РФ Керчі повідомив, що у зв'язку з НП слідчі порушили кримінальну справу про виконання робіт, які не відповідають вимогам безпеки.
"Порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 238 КК РФ ("Виробництво, зберігання, перевезення або збут товарів і продукції, виконання робіт або надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки")", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, п'ятдесят осіб перебувають у лікарнях після вибуху і стрілянини в Керченській політехнічному коледжі, який знаходиться в тимчасово окупованому Росією Криму.
Раніше УНН повідомляв, що 17 жовтня студент коледжу влаштував вибух і відкрив стрілянину в навчальному закладі, після чого наклав на себе руки. В результаті події загинула 21 людина, в тому числі і сам нападник, постраждали близько 50 осіб. Кримінальну справу, порушену в Росії за статтею "теракт", в той же день було перекваліфіковано на "вбивство".