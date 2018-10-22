В Керчи прогремел новый взрыв: пострадали люди

"Сегодня в 12.30 в службу спасения поступило сообщение о том, что в г. Керчь по улице Войкова 1-А на первом этаже двухэтажного здания, где располагалась местная религиозная организация "Добрая весть" произошел взрыв газовоздушной смеси с последующим горением без разрушений несущих конструкций здания", - сообщили в российском ведомстве.

При этом в МЧС уточнили, в результате происшествия пострадал 1 человек, 13 человек были эвакуированы из здания.

Крымские спасатели оперативно ликвидировали открытое горение в 12.46 час на площади 6 м.кв. Кроме того, на пожаре была спасена женщина, которая была доставлена в Керченскую городскую больницу №1.

При этом ТАСС со ссылкой на следственное управление СК РФ Керчи сообщил, что в связи с ЧП следователи возбудили уголовное дело о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности")", - говорится в сообщении.

Напомним, пятьдесят человек находятся в больницах после взрыва и стрельбы в Керченском политехническом колледже, который находится во временно оккупированной Россией Крыму.

Ранее УНН сообщал, что 17 октября студент колледжа устроил взрыв и открыл стрельбу в учебном заведении, после чего покончил с собой. В результате происшествия погиб 21 человек, в том числе и сам нападавший, пострадали около 50 человек. Уголовное дело, возбужденное в России по статье "теракт", в тот же день было переквалифицировано на "убийство".