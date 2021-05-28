У Керчі два автомобіля впали з моста, є жертва

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"... водій автомобіля Volkswagen, за попередньою версією, не впорався з керуванням, допустив занос і зіткнувся з автомобілем Kia Rio, що рухався у попутному напрямку. Водій автомобіля Volkswagen загинув на місці", - сказав співрозмовник агентства.

Він уточнив, що інформації про інших постраждалих поки немає. На місці ДТП працює слідчо-оперативна група.

Нагадаємо

Чотирнадцять людей постраждали в ДТП за участю автобуса і легкового автомобіля в анексованому Росією Севастополі.