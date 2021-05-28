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В Керчи два автомобиля упали с моста, есть жертва

Киев • УНН

 • 18046 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Водитель автомобиля Volkswagen погиб в результате ДТП в оккупированной Керчи, во время которой два легковых автомобиля упали с моста, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

В Керчи два автомобиля упали с моста, есть жертва

Цитата

"... водитель автомобиля Volkswagen, по предварительной версии, не справился с управлением, допустил занос и столкнулся с автомобилем Kia Rio, который двигался в попутном направлении. Водитель автомобиля Volkswagen погиб на месте", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что информации о других пострадавших пока нет. На месте ДТП работает следственно-оперативная группа.

Напомним

Четырнадцать человек пострадали в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в аннексированном Россией Севастополе.

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